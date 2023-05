La réforme du RSA s'appliquera progressivement à partir de 2024, annonce Olivier Dussopt

En cas de manquement à ces nouvelles obligations, "le président du Conseil départemental pourra plus facilement qu'aujourd'hui, suspendre dans un premier temps et éventuellement (...) radier" la personne concernée de la liste des allocataires du RSA, a poursuivi le ministre. Dans un rapport du Haut-commissariat à l’emploi remis le mercredi 19 avril au ministre du Travail, duquel le gouvernement pourrait s'inspirer, on lit que les sanctions seraient "adaptées aux spécificités de la personne, prendront en compte le caractère de minima social du RSA, et seront progressives et non automatiques".