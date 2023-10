La secrétaire d'État à la Ville Sabrina Agresti-Roubache récupère le portefeuille de la Citoyenneté

Sabrina Agresti-Roubache prend du galon. La secrétaire d'État à la Ville a récupéré le portefeuille de la Citoyenneté, à la suite de la démission du gouvernement de Sonia Backès, battue aux sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, a annoncé l'Élysée, mardi 10 octobre, dans un communiqué. Cette nomination intervient environ deux semaines après le scrutin et le départ de la désormais ex-secrétaire d'État à la Citoyenneté, et alors que plusieurs autres noms avaient circulé pour reprendre ses dossiers.

Députée des Bouches-du-Rhône, proche d'Emmanuel et de Brigitte Macron, l'ancienne productrice dans l'audiovisuel avait fait son entrée au gouvernement lors du remaniement du 20 juillet 2023. Nommée à la Ville, dossier d'autant plus sensible après les émeutes du début de l'été, elle était déjà rattachée à la fois au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont dépend la Citoyenneté, et à celui de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu.