Marlène Schiappa délestée d'une partie de ses dossiers en raison de son nouveau compagnon

Dans le Paris Match daté de ce jeudi 2 mars, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative s'affiche aux côtés de son nouveau compagnon. Âgé de 49 ans, ce dernier s'appelle Matthias Savignac. Mais si cette information a priori anodine ne l'est pas, c'est parce qu'il est également président de la mutuelle MGEN. Aussi, pour prévenir des risques de conflit d'intérêts, Marlène Schiappa ne pourra plus suivre personnellement certains dossiers, relatifs à cinq grands groupes mutualistes.