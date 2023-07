La "sécurité globale" votée, Castex annonce la saisine du Conseil constitutionnel sur l'article 24

"Je ne doute pas que les débats parlementaires qui vont encore se poursuivre permettront de l'améliorer davantage et de clarifier ce qui mérite encore de l'être pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'état de droit", a déclaré le chef du gouvernement, qualifiant par ailleurs cette loi d'"excellent texte" et renvoyant les critiques à des "procès d'intention".

Après l'Assemblée, qui l'a adoptée solennellement mardi 24 novembre, le texte doit être examiné au Sénat, qui a déjà prévenu qu'il reverrait les dispositions. C'est "au terme" de ce "processus législatif" que Jean Castex saisira les Sages, a-t-il annoncé aux députés lors des questions au gouvernement.