La taxe de séjour va-t-elle tripler en Ile-de-France, pour atteindre jusqu'à 15 euros par nuit ?

Faudra-t-il débourser jusqu'à 15 euros par nuit de taxe de séjour à Paris à partir du 1er janvier 2024 ? "Avec 200% d'augmentation de la taxe de séjour prévue en 2024, Paris et la région Ile-de-France décrochent déjà la médaille d'or de la fiscalité", ont dénoncé l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) vendredi. "La nouvelle hausse de la taxe de séjour vient franchement mettre à mal la compétitivité de l'hôtellerie parisienne et francilienne en faisant notamment de Paris l'une des villes avec la taxe de séjour la plus élevée dans le monde", a renchéri le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR). Mais de quoi parlent-ils ? Ont-ils raison d'être si catégoriques sur une augmentation conséquente à venir de la taxe de séjour en Ile-de-France ?