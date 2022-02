La vidéosurveillance à Paris épinglée par la Cour des comptes

Les caméras se concentrent dans les "arrondissements centraux de Paris et les principaux axes de circulation (...) et non pas dans les zones les plus criminogènes de la capitale", pointe la Cour. "On compte ainsi moins d'une caméra pour 1.000 habitants dans les XVe et XXe arrondissements, contre plus de onze dans le Ier et plus de neuf dans le VIIIe arrondissement".

Elle appelle aussi à renforcer de manière "urgente" le contrôle interne du PVPP afin notamment de mieux détecter les usages non conformes de la vidéosurveillance et demande au ministère de l'Intérieur de rénover le cadre juridique "aujourd'hui inadapté" en la matière.