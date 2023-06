Lyon : la ville a-t-elle subventionné un spectacle d'artistes "nus avec sextoys devant des enfants" ?

La vidéo a déjà été vue plus d'1,5 million de fois sur Twitter. Des artistes en partie ou complètement dénudés, certains dans des poses suggestives et sexuelles, parfois devant un public composé d'enfants : les images partagées ce mardi 13 juin au matin par le maire LR du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver sont toujours très commentées aujourd'hui. Selon lui, elles sont l'exemple d'une "utilisation militante et extrémiste du budget" de la municipalité. Il accuse "la ville de Lyon et son maire Grégory Doucet" d'avoir "[sabré] 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant les enfants". Dit-il vrai ? Cette performance a-t-elle vraiment eu lieu devant un public mineur, grâce aux subventions de la mairie écologiste, et au détriment d'autres associations ?