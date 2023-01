La ville de Pantin devient "Pantine" en 2023, au nom de l'égalité femmes-hommes

Dans les faits, les femmes restent "moins payées que les hommes", "s'interdisent certains métiers" et leur place dans l'espace public "n'est pas toujours bien acceptée par les hommes", rappelle l'élu. Or, Pantin souhaite proposer une "juste égalité entre femmes et hommes, dans tous les domaines de la vie de la cité" et trouver un "équilibre pour l'avenir".

Malgré tout, ce changement d'identité temporaire est surtout d'ordre symbolique, de l'aveu même de la mairie. Selon le service de communication local, il n'y aura ainsi pas de nouveaux panneaux d'entrée de ville ni de modification dans les courriers officiels. Un tel changement, s'il venait à être entériné sur le plan administratif, demanderait en outre d'établir un dossier auprès du ministère des Collectivités territoriales. Lequel serait ensuite soumis à examen d'experts de la toponymie française.