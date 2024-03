La ville de Strasbourg veut expérimenter la légalisation du cannabis

Dans un entretien à l'AFP, la maire de Strasbourg (Bas-Rhin) Jeanne Barseghian appelle ce samedi à expérimenter la légalisation du cannabis sur le modèle allemand. A partir du 1e avril, la consommation et la culture de cannabis seront autorisées outre-Rhin.

Expérimenter la légalisation du cannabis en prenant l'Allemagne pour modèle. C'est ce que souhaite la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian. "Sur un bassin de vie commun, nous allons avoir deux règlementations différentes, presque diamétralement opposées, entre l'Allemagne, autorisant la consommation récréative de cannabis, et la France, présentant l'une des législations les plus répressives d'Europe", plaide-t-elle ce samedi dans un entretien à l'AFP.

"Le fait qu'un pays européen comme l'Allemagne, attaché à l'ordre public et à la santé publique, décide de faire évoluer sa législation montre bien qu'une politique purement répressive ne lui a pas semblé satisfaisante ni efficace", poursuit Jeanne Barseghian. "A mon avis, ça doit nourrir une réflexion" sur les choix politiques français en la matière. Elle cite les chiffres de Observatoire européen des drogues et des toxicomanies selon lequel 47,3% des Français adultes disent avoir déjà consommé du cannabis, un chiffre plus élevé que dans n'importe quel autre pays de l'UE. La France compte 5 millions d'usagers de cannabis, selon l'Observatoire français des drogues.

A quoi ressemblera la législation allemande ?

A quoi va ressembler la législation allemande en la matière à partir du 1er avril ? La loi votée fin février au Bundestag autorise les personnes résidant en Allemagne depuis au moins six mois à cultiver chez elles jusqu'à trois plants pour leur usage propre, ou à se procurer jusqu'à 50 grammes de cannabis séché par mois auprès des nouveaux "Clubs de cannabis", associations à but non lucratif.

"Cela va rester très encadré, beaucoup moins permissif que ce qu’on peut observer aux Pays-Bas", fait remarquer Jeanne Barseghian. "Ces clubs ne seront pas des lieux de consommation, il n'y aura pas de coffee-shop", insiste celle qui se dit intéressée par cette "approche prudente". Aussi, "il me semblerait intéressant d'ouvrir une expérimentation à une échelle locale transfrontalière, qui permettrait de tester à Strasbourg ce qui va être mis en œuvre côté allemand", plaide la maire auprès de l'AFP.

La maire de Strasbourg ne peut pas mettre en place une telle expérimentation seule ; elle espère trouver un soutien auprès des autorités nationales et compte s'appuyer sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Ce dernier, signé en 2019 entre la France et l'Allemagne, autorise des "dérogations" pour "la réalisation de projets transfrontaliers", notamment en matière "sanitaire".

L'élue anticipe des interrogations dans la population, et ce samedi l'opposition a déjà réagi pour s'opposer fermement à ce souhait. "Un des rares projets transfrontaliers proposés par la maire de Strasbourg est l’autorisation de la culture du cannabis. Cela est assez symptomatique de la faiblesse et de l’indigence de ses projets franco-allemands et européens", écrivent les élus du groupe municipal "Union de la droite et du centre". Ils y voient aussi "un signal de tolérance voire de mansuétude face aux dealers de cannabis" et font appel "aux autorités nationales pour qu'elles rejettent cette demande de dérogation".