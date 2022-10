Laurent Wauquiez épinglé pour un dîner fastueux aux frais de la région Auvergne-Rhône-Alpes

"On va peut-être attendre avant de dépenser des millions d'achats d'espace sur Facebook et dans la presse pour dire qu'on est la Région la mieux gérée de France", a également ironisé Fabienne Grébert, la présidente du groupe écologiste. De son côté, Najat Vallaud-Belkacem, cheffe de file du groupe socialiste, a raillé "le fameux 'assistanat'" et critiqué une "opacité budgétaire totale".