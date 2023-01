Laurent Wauquiez économe de ses vœux

Après deux années sans vœux pour cause de Covid, c'est une autre raison qui pousse Laurent Wauquiez à ne pas souhaiter la bonne année aux habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2023. En effet, selon la presse locale, le président de région ne souhaite pas réunir des centaines de personnes en raison du contexte sanitaire et économique du pays, marqué par les épidémies de grippe et Covid, l'inflation ou encore la crise énergétique.