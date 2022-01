"Mission Convaincre" : LCI s'attaque à l'abstentionnisme

LCI lance l'émission "Mission convaincre". Ce lundi, Valérie Pécresse est la première invitée de notre nouveau rendez-vous. La représentante des LR se prête à un exercice qui consiste à répondre à six personnes après avoir défendu son programme pendant une heure. Entrepreneur, retraitée, jeune ingénieur, elles sont sélectionnées par l'institut Ifop, et composent un éventail représentatif de ces abstentionnistes toujours plus nombreux.

Selon notre sondage quotidien, ils seraient, en vue du premier tour, 35% à avoir prévu de ne pas voter (contre 22% en 2017). Valérie Pécresse (LR) est la première à se prêter à l'exercice, ce lundi à 20H50.

L'ambition, explique David Pujadas, qui co-anime "Mission convaincre" avec Ruth Elkrief, c'est d'intéresser à nouveau les Français à la politique. "La nouveauté, c'est qu'il faut convaincre aussi un panel d'abstentionnistes, de tous les milieux, qui sont fâchés par la politique, qui ne sont plus intéressés par ça. Il y a une forme d'engagement journalistique, civique, pour tenter de convaincre ces gens. On leur dit : 'Que vous soyez contre ou pour le candidat que vous venez d'entendre, comme vous voulez, mais engagez-vous. Faites que la chose publique redevienne votre chose", explique le journaliste. "Notre idée, c'est d'essayer de remettre en contact les candidats qui ont pour objectif de défendre l'intérêt commun et ceux qui n'y croit plus", abonde Ruth Elkrief.

Le premier tour de la présidentielle est organisé le 10 avril prochain.