Le barbecue "symbole de virilité" : Sandrine Rousseau déchaîne la polémique

Pourtant, cette observation sur la consommation de viande en fonction du genre n'est pas nouvelle, et ne vient pas de Sandrine Rousseau. Des études scientifiques montrent qu'il y a un déséquilibre dans cette consommation précisément. C'est aussi ce que rappelle la journaliste et autrice Nora Bouazzouni dans son livre Steakisme - En finir avec le mythe de la végé et du viandard, affirmant que les femmes mangent deux fois moins de viande que les hommes. Cette dernière a d'ailleurs réagi à la polémique sur Twitter : "Carol J. Adams travaille sur ces questions depuis 30 ans, et j'ai écrit un livre sur le sujet, qui s'appuie sur des études socio et scientifiques, et donné je ne sais combien d'interviews. Mais c'est plus facile d'insulter Rousseau que de taper deux mots-clé sur Google".