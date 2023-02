Le cas Adrien Quatennens continue d'embarrasser et diviser la Nupes

Hostiles au retour de l'ancien coordinateur de La France insoumise (LFI) au Parlement, Sandrine Rousseau (EELV), Marie-Charlotte Garin (EELV), Sophie Taillé-Polian (EELV), Sandra Regol (EELV) ou encore Elsa Faucillon (PCF) sont sorties de l'hémicycle avant qu'Adrien Quatennens ne s'exprime. "C'était une manière de porter un message politique, (…) il s'agissait de marquer le coup pour la première fois", a expliqué Marie-Charlotte Garin. "On n'a pas demandé de projecteurs. On a juste agi en conscience. Et en silence", a fait valoir Sandra Regol auprès de l'AFP.

"C'est compliqué qu'il revienne ce soir, cette semaine, en ce moment", a déploré un peu plus tard sur BFMTV la patronne des Verts Marine Tondelier. "J'avais envie de parler des retraites et dois parler d'Adrien Quatennens", a-t-elle ajouté. "Il peut démissionner, s'en remettre au suffrage et, si les électeurs décident de le réélire, il revient."