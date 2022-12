Le député Eric Ciotti élu président des Républicains

Sitôt après l'annonce du résultat, le nouveau président de LR a reçu les félicitations du troisième homme de ce scrutin, le député du Lot Aurélie Pradié, battu au premier tour, et qui n'avait pas donné officiellement de consigne à ses soutiens. "Ce soir, nos adhérents ont choisi leur nouveau président. J'adresse toutes mes félicitations à Eric Ciotti. Je salue Bruno Retailleau. Le défi politique pour la droite est immense : rassembler et reparler à tous les Français. Ils sont si nombreux à ne plus nous écouter", a-t-il tweeté.

Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône et soutien du vainqueur, a salué cette victoire. "Aux côtés de Laurent Wauquiez, nous sommes fiers d'avoir mené cette bataille des idées jusqu'à la victoire", a-t-elle écrit, ajoutant : "Je sais qu'Eric ne perdra pas de temps pour rassembler."