Le député Meyer Habib visé par une enquête pour "détournement de fonds publics"

Meyer Habib dans le viseur de la justice. Le député apparenté au groupe Les Républicains (LR) est visé par une enquête pour "détournement de fonds publics", a fait savoir ce mercredi le parquet de Paris. Le bureau du député de la 8e circonscription des Français de l'étranger à l'Assemblée - qui couvre notamment Israël, la Grèce et l'Italie - a été perquisitionné mardi. L'enquête a été confiée à l'OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) en novembre 2021, a précisé le parquet de Paris. Selon nos informations, les enquêteurs soupçonnent des irrégularités dans la rémunération de ses collaborateurs parlementaires. L'enquête serait liée à un signalement de Tracfin.