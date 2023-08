Le député Renaissance Karl Olive menacé par une sanction de son groupe, après une tribune publiée dans le JDD

Le nouveau patron des députés Renaissance, qui a pris le relais d'Aurore Bergé après l'entrée de celle-ci au gouvernement, avait en effet demandé début août aux membres de son groupe de ne plus s'adresser à la nouvelle version de l'hebdomadaire, passé sous la coupe de l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, après six semaines de grève et des départs massifs au sein de la rédaction. "Regardons la ligne éditoriale des prochaines éditions pour voir si elle est aussi inquiétante que celle de ce 1er numéro. En attendant, je vous demande de ne pas participer à des articles de ce JDD", leur avait-il écrit.

Le député des Yvelines et ex-maire de Poissy Karl Olive a finalement fait fi de cette consigne, en signant ce dimanche dans le troisième numéro du journal une tribune intitulée "Allons sentir le cul des vaches !". L'ex-journaliste de Canal+, proche d'Emmanuel Macron, y vante notamment la "modernisation des institutions", "la démocratie de proximité et la démocratie participative" et plaide pour la fin de l'interdiction du cumul des mandats au Parlement pour les maires, un de ses chevaux de bataille. Il évoque également "la misère des classes moyennes", et juge que "Gérald Darmanin a bien raison d'en faire un phare de sa rentrée dimanche prochain", affichant ainsi son soutien au ministre de l'Intérieur, qui ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle de 2027.