Le droit à l’IVG est-il menacé politiquement en France ?

Il est vrai qu’à ce jour, aucun parti politique pesant électoralement ne propose dans son programme de revenir sur le droit à l’avortement. Cependant, l’IVG n’est pas un droit mis en avant par toutes les forces politiques présentes à l’Assemblée. Avec pour ligne la défense du "droit à l’IVG, mais pas son encouragement", le RN cultive l’ambiguïté sur ce sujet.

Marine Le Pen ne demande plus, comme c’était le cas en 2012, le déremboursement des "IVG de confort" mais des personnalités qui gravitent autour d’elle, et qui sont désormais élues, sont opposés à l’avortement. On peut citer parmi les 89 nouveaux députés RN, la conseillère presse Caroline Parmentier, élue dans le Pas-de-Calais et ayant comparé en 2018 l’avortement à un "génocide", Hervé de Lépinau, élu dans le Vaucluse et militant de la Marche pour la vie, ou encore Laure Lavalette, porte-parole du parti devenue députée du Var et signataire d’une tribune en 2014 pour abroger la loi sur l’avortement.