Le droit de vote des étrangers revient dans le débat public

Mais l’adoption de cette proposition de Sacha Houlié s’annonce difficile, puisqu’elle fait débat au sein même de la majorité. Ce mardi 16 août sur LCI, la secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du Service national universel Sarah El Haïry s’est opposée à cette proposition, prônant plutôt la naturalisation. "L’expression démocratique du vote, moi, je pense, mais à titre personnel, et le débat arrivera à l’Assemblée au sein de la majorité, qu’il y a quelque chose de fort que de demander à entrer dans notre communauté et de faire une demande de naturalisation", a-t-elle expliqué dans "un avis et une conviction très personnelle".