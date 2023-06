Le Front national comptait-il "42 grands résistants" à sa création ?

Sur le fond, Nicolas Lebourg observe un grand raccourci entre les propos de Marine Le Pen et les personnes citées ici, avec certains résistants nommés n’ayant eu qu’une participation anecdotique au sein du FN, à l’image de Georges Bidault. Mais pas seulement. "On voit dans cette liste des gens qui arrivent vingt ou trente ans après, et des gens qui sont surtout là non pour leur passé de résistants mais de partisans de l'Algérie française", souligne à TF1info l’historien, membre de la Fondation Jean Jaurès. Il prend ainsi l’exemple de Pierre Sergent, "contacté par Ordre Nouveau" au moment du lancement du FN pour en faire une "vitrine" du futur parti. "Non seulement celui-ci refuse et ne viendra au FN que plus de 10 ans après, mais jamais au grand jamais, il n'est question que Pierre Sergent représente la Résistance : il est là comme l'ex-capitaine Sergent, chef de l'OAS Métro (branche de l’Organisation de l’armée secrète, ndlr), et absolument rien d'autre".