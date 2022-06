Le gouvernement a-t-il repoussé après les législatives la publication obligatoire des comptes publics ?

Si la loi oblige le gouvernement à rendre sa copie avant le 1er juin, elle ne semble pas prévoir de sanctions en cas de retard. Mais cela n’a pas empêché le Sénat d’exprimer son mécontentement. Dans un communiqué, le président et le rapporteur général de la commission des finances ont déploré le 2 juin que le PLR n’ait pas été dévoilé "dans les délais prévus par la loi organique".

D’après eux, "en retardant le dépôt du projet de loi, le Gouvernement empêche la représentation nationale de prendre connaissance des éléments d’exécution budgétaire et d’informer les Français sur le bon usage de leurs impôts et l’efficacité de l’action publique". Aussi, ce retard a pour effet d'en entrainer d'autres, comme celui de plusieurs rapports de la Cour des comptes, et "réduit le temps disponible pour le Parlement afin de réaliser un travail d’analyse approfondi de l’exécution budgétaire de l’année 2021".