Le gouvernement avait-il promis qu'il n'y aurait "aucune hausse" des prix l'électricité en 2023 ?

Quatre mois sont passés depuis la réélection d'Emmanuel Macron, et son opposante fait déjà un bilan. Ce dimanche 28 août, Marine Le Pen a taclé le gouvernement, affirmant qu'il "raconte n'importe quoi" et "ne maitrise rien". Une critique cinglante de la cheffe des députés du Rassemblement national qui arrive en réaction à la promesse de Bruno Le Maire. Plus tôt, le ministre de l'Économie assurait que la hausse des tarifs de l'électricité cet hiver sera "contenue". Or, d'après Marine Le Pen "avant les élections, il ne devait y avoir aucune augmentation en 2023". Le gouvernement en campagne avait-il fait une telle promesse ?