"Pas un sujet tabou" : l'interdiction de la chasse le dimanche envisagée par le gouvernement

Pendant la campagne présidentielle, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon réclamaient l'interdiction de la chasse les week-ends et les vacances. Le gouvernement pourrait les rejoindre sur une partie de leurs revendications, et interdire la chasse le dimanche. En déplacement dans la Marne aux côtés de chasseurs, la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie Bérangère Couillard a indiqué à TF1 et LCI que le président de la République n'y était pas si hostile.