La France ampute-t-elle de 300 millions d'euros son budget de l'armée en pleine guerre en Ukraine ?

Charles Prats, à l'instar d'autres internautes qui ont rebondi sur cette information, a partagé un article du quotidien La Tribune. Ce dernier a indiqué que selon un "projet de décret du gouvernement" dont le journal "a eu connaissance", le budget des armées sera réduit de 300 millions d'euros. Ce à quoi Hervé Grandjean n'a pas tardé à réagir. Le porte-parole du ministère, via son compte Twitter, a publié une série de messages pour expliquer cette baisse, curieuse dans le contexte actuel.

"Non, le budget du ministère des Armées ne baisse pas", lance-t-il en introduction, avant de rappeler quelques éléments de contexte. "Pour permettre aux Français, particuliers et entreprises, de faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, un plan de résilience économique et social a été présenté le 16 mars par le Premier ministre", ajoute le porte-parole. Dans ce cadre, "pour couvrir les besoins du plan de résilience jusqu’à la fin du mois de juillet, 6 milliards d’euros sont prévus". Le ministère des Armées, à l'instar des autres ministères, "contribue à cette solidarité [...] à hauteur de 346 millions d’euros".