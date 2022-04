Le Japon accueille-t-il seulement une quarantaine de réfugiés par an ?

"Bien souvent, les demandeurs d'asile décrivent les conditions dans leurs pays d'origine ou des événements dont ils ont été victimes, mais ces situations sont assez mal connues au Japon", expliquait à la chaîne Al Jazeera Dirk Hebecker, représentant du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) au Japon, une instance dépendant des Nations unies. Il ajoute que des minorités persécutées, à l'instar des Rohingyas, ne font pas l'objet d'une reconnaissance officielle. Dès lors, les autorités estiment illégitimes les demandes de protection émanant de membres de ces communautés.

Alors que le Japon subit une crise démographique et un vieillissement majeur de sa population, le pouvoir japonais se refuse à toute inflexion sur sa politique migratoire. Le sort des personnes en situation irrégulière fait par ailleurs l'objet de critiques, notamment après le décès d'une jeune femme de 33 ans l'été dernier. Placée en détention après l'expiration de son visa, cette Sri Lankaise avait demandé à voir des médecins en raison de son état de santé. Des demandes refusées à plusieurs reprises, jusqu'au jour où elle a été retrouvée morte, seule dans sa cellule.

Si le New York Times estime que cet épisode tragique "a suscité une réflexion nationale au Japon, pays affiche une longue hostilité historique envers l'immigration", des observateurs font remarquer que l'archipel constitue en parallèle l'un des plus gros contributeurs mondiaux au HCR. Un "humanitarisme de chéquier", commentent les plus critiques. Les autorités, quant à elles, assument leurs positions et rappellent que la situation dans le pays est difficilement comparable avec celle vécu en Europe, en raison notamment de l'insularité. Les migrations massives connues en Europe suite à plusieurs conflits tels que la Syrie ou la Libye n'ont en effet eus que peu d'impact sur les arrivées de réfugiés au Japon.