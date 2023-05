La Nupes souffle sa première bougie plus divisée que jamais

Au PCF, "on ne peut pas imaginer d'avoir sur une même liste des gens qui défendent tout et son contraire", a estimé l'adjoint à la mairie de Paris Ian Brossat, appelant à "une cohérence" pour les électeurs. En effet, au sein de la Nupes cohabitent les écologistes et socialistes pro-européens, et les communistes et insoumis plus eurosceptiques.

Du côté du PS, pourtant divisé sur le sujet en interne, on est prêt à discuter d'une liste Nupes, "mais c'est le fond qui déterminera le reste", a expliqué le secrétaire général Pierre Jouvet. "Si on voit qu'on n'est pas d'accord, on fait chacun nos listes et un pacte de non-agression", assurant que le projet européen du PS "n'est pas négociable, sauf à la marge".

D'ici-là, il faudra tenir sans afficher trop de divisions. Les plus visibles opposent les insoumis et les communistes, et assez souvent leurs leaders Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Ce dernier ne manque jamais une occasion de se démarquer et de remettre en cause l'hégémonie de l'ex-député des Bouches-du-Rhône dans l'alliance.