Le jour où... le 1er mai 2002, plus d'un million de personnes défilaient pour dire "non" au Front national

Face au choc qu'avait constitué ce résultat, syndicats, partis politiques et associations de jeunesse avaient appelé à se mobiliser pour dire "non" au Front national, à quatre jours du second tour. À leur appel, 1,3 million de personnes s'étaient rassemblées partout en France, dont environ 500.000 à Paris. Dans la capitale, des slogans comme "F comme fasciste, N comme nazi" ou encore "1ère, 2ème, 3ème génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés" avaient émaillé la manifestation organisée par la CGT, la CFDT, l'UNSA et la FSU, à laquelle participait FO sous sa propre bannière.

Selon SOS Racisme, la mobilisation avait représenté "le plus grand rassemblement républicain contre le Front national depuis 15 ans. C'est une très grande victoire. Le Pen est battu dans la rue. Il sera, dimanche prochain, battu et marginalisé dans les urnes", estimait l'association. Selon des sources policières, il s'agissait également du plus grand rassemblement vu le 1er mai depuis les années 70.