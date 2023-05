Le maire de La Baule reçoit des courriers menaçants contenant des photos de Samuel Paty et du Bataclan

"Le climat du moment, empreint de tensions, de menaces, de pression, et même parfois de violences à l'encontre des élus locaux, m'oblige une nouvelle fois à réagir", ajoute l'élu, faisant référence à la démission de Yannick Morez, maire de Saint-Brévin, notamment motivée par l'incendie criminel qui a visé sa maison.

"L’écharpe tricolore ne protège pas plus que la blouse blanche ou l’uniforme. Nous étions à portée de baffes, comme on disait communément, nous sommes à portée d’actes violents et même criminels", dénonce la maire, qualifiant "d'inacceptables" ces méthodes qui "visent à avoir gain de cause par la terreur, la brutalité".

Franck Louvrier annonce aussi qu'une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes afin d'identifier les auteurs du courrier.