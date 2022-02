Le maire EELV de Grenoble soutient les "Hijabeuses" et s'en prend à la FFF

Le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, est sur la même ligne que le maire de Grenoble. Il y a quelques jours, il avait soutenu la ministre, dans le même temps lâchée par l'ensemble du gouvernement, pour rappeler que "la loi n'interdit pas ça. La loi sur la laïcité, elle est claire". "Franchement, si on peut lâcher la grappe de ce pays sur la question des musulmanes et des musulmans et qu'on applique strictement la loi sur la laïcité, on s'en sortira toutes et tous mieux", avait-il estimé sur BFMTV.