Le maire de Toulouse quitte Les Républicains, regrettant une "droitisation" du parti

"Je me retire sans polémiquer", a assuré à l'AFP le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc. Un peu plus tôt, dans un entretien publié lundi 7 novembre en fin de journée par Le Figaro, l'édile de la quatrième ville de France venait d'annoncer qu'il quittait Les Républicains. "Le parti s'est recroquevillé sur un positionnement très droitier. (...) Cela a poussé beaucoup d'électeurs de centre droit à rejoindre le camp macroniste et cela n’a nullement empêché la dynamique du vote d’extrême droite", analyse-t-il, regrettant que sa formation politique soit "dans une impasse".