Gérald Darmanin demande aux préfets de durcir l'application des OQTF

Matignon demande d'assigner à résidence les étrangers sous OQTF non placés en rétention et de supprimer les droits et prestations sociales, afin de rendre "impossible" la vie des personnes sous OQTF. Plus généralement, Gérald Darmanin rappelle enfin qu'il souhaite une augmentation des capacités de rétention avec un objectif de 3000 places à horizon 2025/2026.

Selon ce document, depuis 2020, 3500 étrangers "constituant une menace pour l'ordre public" ont été expulsés, selon le ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, le nombre de ces mesures exécutées est en hausse de 22% en 2022.