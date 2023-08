Gérald Darmanin fait sa rentrée politique, déjà tourné vers 2027

Mais au sein de la majorité, tout le monde ne souhaite pas donner de crédit à l'initiative de Gérald Darmanin. "On est en 2023, on prépare 2024, et 2027 c'est bien loin", a lâché la Première ministre sur France Bleu, mercredi. "Pour ma part, moi, ma préoccupation, c'est vraiment la cohésion du gouvernement, l'efficacité de l'action du gouvernement, l'unité de la majorité", a ajouté celle dont le poste était convoité par le ministre de l'Intérieur, qui avait passé ces derniers mois à faire campagne à cette fin, en vain. Se vengerait-il aussi de cela en organisant son raout dimanche et en s'en prenant comme il le fait à l'aile gauche de la majorité, représentée par la cheffe du gouvernement ?

"Les idées doivent d'abord passer avant les egos", a également averti le patron du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, dans une interview au Parisien datée de ce vendredi 25 août. "L'erreur la plus fréquente en politique, c'est l'erreur de temps. Elle n'est bonne ni pour le gouvernement, ni pour la majorité, ni pour les personnes qui ont des ambitions, soient-elles légitimes." "Nous ne serons pas les spectateurs d'un match entre candidats potentiels à la présidentielle, quatre ans avant la fin du quinquennat", prévient-il. "Je n'ai pas de leçon de loyauté au président à recevoir", répond le principal intéressé, pour qui la priorité est "de réussir à parler aux gens du peuple, de pousser la fibre sociale et populaire qui ne me paraît pas assez portée par ceux qui pensent aujourd'hui être nos dirigeants politiques partisans". "Dire qu'on n'a rien fait pour elles, c'est donner du crédit aux thèses de nos opposants, et c'est inexact", se défend Séjourné. Ambiance.