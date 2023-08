Gérald Darmanin met en garde son camp contre une victoire "assez probable" de Marine Le Pen en 2027

"La marmite sociale bout" : dans un entretien donné jeudi 24 août à La Voix du Nord, Gérald Darmanin estime qu'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 est "assez probable" si la majorité "laisse filer une majorité des classes populaires et moyennes" chez la leader du RN et finaliste malheureuse de l'élection 2022.

Cette interview du locataire de la place Beauvau survient quelques jours avant la première rentrée politique du ministre de l'Intérieur, organisée dimanche dans son fief électoral de Tourcoing, dans le Nord, et consacrée aux "classes populaires". Plusieurs ministres, des dizaines de parlementaires et un millier de sympathisants sont annoncés, alors que le patron de la place Beauvau, à nouveau conforté par Emmanuel Macron lors du dernier remaniement, ne cache plus ses ambitions pour la prochaine présidentielle, à laquelle le chef de l'État ne pourra plus se présenter.

"Le fait est que dans cinq ans, une victoire de Madame Le Pen est assez probable. Face à cela, il ne nous faudra qu'une ou un candidat", juge ainsi Gérald Darmanin, dans les colonnes du quotidien régional, laissant entendre qu'il pourrait prendre cette place, sans avancer explicitement son nom. "Et que nous ne nous fondions pas seulement sur les gagnants de la mondialisation et les élus des centres-villes, car ça ne fait pas 51% des voix", préconise-t-il aussi. "Si on laisse filer une majorité des classes populaires et moyennes chez Marine Le Pen, les cadres sup ne nous emmèneront pas au second tour", insiste le ministre.