Le nouveau livre d'Edouard Philippe s'appellera "Des lieux qui disent"

Il a déjà publié plusieurs ouvrages, le prochain sortira le 13 septembre prochain. Ce lundi, sur Twitter, Edouard Philippe a dévoilé la première de couverture de son prochain ouvrage, qui s'intitulera "Des lieux qui disent". "Ce livre est le récit d’une rencontre avec un pays, avec la saisissante diversité géographique et humaine de la France, avec des lieux qui disent : ce que nous sommes, notre héritage, ce qui nous lie et nous relie", lit-on comme description sur le site de l'éditeur JC Lattès. Il promet "une réflexion sur l’école, la santé, les grandes infrastructures, la justice et la laïcité".