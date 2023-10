Le PCF de Fabien Roussel a-t-il quitté la Nupes, comme l'affirment les Insoumis ?

L'alliance de gauche composée des écologistes, socialistes, insoumis et communistes compte-t-elle un membre en moins ce lundi 2 octobre ? Non, assure le chef du PCF, Fabien Roussel, pourtant présenté comme un ex-membre de la Nupes par les Insoumis ces derniers jours. "Je ne suis jamais sorti", a-t-il affirmé ce lundi matin sur BFMTV, "c'est eux qui veulent me mettre dehors, qui veulent d'ailleurs finir seuls peut-être". "Après les insultes, l'exclusion. Ça montre bien un petit peu les méthodes pratiquées par le chef de La France insoumise", a ajouté le député du Nord. C'est en effet d'une lettre envoyée vendredi par Manuel Bompard aux responsables écologistes, socialistes et du mouvement Génération.s que la confusion est partie.