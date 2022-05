Le burkini dans les piscines, un sujet qui divise aussi à gauche

C'est le cas de la première adjointe insoumise Elisa Martin, même si d'autres membres de LFI n'ont pas suivi la candidate aux élections législatives et ont voté pour la résolution. Amel Zenati, membre de la majorité et conseillère chargée de la transition numérique, a également pris la parole lors du Conseil municipal pour expliquer sa position et celle des membres de la majorité qui ont voté contre le texte.

Sur Twitter à l'issue de la délibération, cette dernière s'est dite "triste" et a partagé une phrase de Simone de Beauvoir : "N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant." Elle estime que le burkini est un "projet porté par des islamistes".