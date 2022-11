Le possible retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée crée déjà des remous

Dans la majorité, on insiste sur le fait qu'Adrien Quatennens, qui a recommencé à tweeter le 12 novembre dernier à propos de l'effondrement d'un immeuble à Lille, peut légalement retourner sur les bancs de l'Assemblée nationale. "Il a le droit de retourner à l'Assemblée", a déclaré le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, ce lundi sur LCI. "Rien ne l'en empêche légalement, c'est une question de signal politique qui est souhaité, dans un contexte où il a reconnu un certain nombre de faits", a-t-il ajouté. "C'est à lui et à son groupe politique de décider si le signal qui est envoyé est un problème ou non et la manière dont son retour doit se faire."