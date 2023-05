Emmanuel Macron a-t-il "fait voter l'obligation d'accrocher son portrait" dans les mairies ?

Ce mercredi, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à "rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen sur le fronton des mairies". Comme souvent, plus d'une centaine d'amendements ont été ajoutés à ce texte par des élus de tout bord. Parmi eux, le numéro 11. Déposé par deux députés de la majorité présidentielle, Denis Masséglia et Nicole Dubré-Chirat, il doit rendre obligatoire "l'affichage du portrait officiel du président de la République".

Il ne s'agit donc pas uniquement du visage d'Emmanuel Macron, mais de l'ensemble des chefs de l'État. Reste que le choix d'imposer ce portrait en pleine crise politique et sociale peut interroger. Alors comment ces députés ont-ils justifié leur amendement ? Dans les motifs exposés, les élus Renaissance expliquent vouloir "ancrer officiellement la tradition républicaine consistant à afficher le portrait officiel du président de la République au sein de chaque mairie".