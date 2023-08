Emmanuel Macron dit aux patrons avoir "besoin" d'eux pour gagner la bataille de l'emploi et de la croissance

"Ce à quoi je crois dans cette rentrée, c'est un message d'unité. Tous unis pour gagner la bataille du plein emploi, tous unis dans une conjoncture un peu plus difficile où il nous faut tenir et continuer d'avoir des bons résultats français, tous unis pour projeter notre pays vers les défis de demain", a poursuivi Emmanuel Macron. "Vous savez que vous avez un président et un gouvernement qui, quand ils s'engagent sur des choses, le font. J'attends la même chose de vous."