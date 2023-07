Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine pour évoquer le statut de l'archipel

Emmanuel Macron aura ensuite, le 26 juillet, une journée "plus politique" pour évoquer notamment les difficiles négociations entre indépendantistes et non-indépendantistes sur le futur statut de l'archipel. Il "s'entretiendra avec les différentes forces politiques calédoniennes ensemble", et prononcera un "discours final avant son départ" pour la suite de son voyage, selon son entourage.

L'Élysée n'a pas dit s'il comptait débloquer les négociations sur le corps électoral en vue des élections provinciales de 2024, principal obstacle pour la définition d'un nouveau statut de l'archipel. "A ce stade pour le président de la République, ce qui est important c'est d'inviter l'ensemble de la représentation politique calédonienne à s'entretenir avec lui du futur statut et des négociations en cours", a indiqué la présidence.