Le prix d'un litre d’essence comprend-il "deux tiers de taxes", sans compter la TVA ?

D'après les derniers chiffres relayés par le ministère de l'Écologie, le Super Sans Plomb 95 est affiché actuellement à 1,92 euro le litre. Si le prix grimpe à la pompe, quelle part finit par toucher l’État ? La somme totale est composée de plusieurs coûts, comme le détaille Bercy : celui du pétrole brut, qui varie en fonction de l’offre et de la demande, ceux de production et d’acheminement, ceux de fonctionnement et des marges du distributeur, et enfin celui des taxes. En France, elles "comptent approximativement pour 60% des prix de l’essence et du gazole à la pompe", affirme le ministère de l’Économie dans une page dédiée au prix des carburants et mise à jour en avril dernier.