Le rappeur Médine invité des écologistes et des insoumis : chronologie d'une polémique

Noël Mamère regrette que le parti soit "en train de prêter le flanc à tous ceux qui nous haïssent et qui depuis quelques jours, nous traitent d'islamo-gauchistes" quand l'eurodéputée Karima Delli estime qu'"on n'invite pas quelqu'un qui n'a qu'une audience relative en tant que rappeur, mais qui a par contre une audience disproportionnée en tant que vecteur du confusionnisme politique qui sévit dans la période". En tant qu'"écologiste et femme de gauche, viscéralement attachée au respect des gens, à la liberté, l'égalité, la solidarité et la laïcité (…) je ne peux soutenir et encore moins cautionner l'invitation de Médine", ajoute-t-elle.

Les excuses de Médine ne suffisent pas. "Quand on écrit des textes, on mesure le poids et la portée des mots", déclare la députée Francesca Pasquini. À tout le moins, "ce n'est pas suffisant", juge l'élu de Paris Julien Bayou, que les "relents antisémites immondes" du tweet initial de Médine ont mis "très mal à l'aise". Pour Sandrine Rousseau, le caractère antisémite du tweet de Médine ne fait "pas l'ombre d'un doute". Ce mardi sur BFMTV, au lendemain de l'annulation de la venue au Havre des maires de Bordeaux Pierre Hurmic et de Strasbourg Jeanne Berseghian, elle a redit que son parti "aurait pu réfléchir au fait que Médine ne vienne pas". "Il s'est excusé, j'estime que c'est un premier pas, maintenant il faut travailler avec lui pour savoir s'il a compris le caractère antisémite de ce tweet, ce qu'il n'a pas dit."