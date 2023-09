Le Rassemblement national assure avoir remboursé l'intégralité de son prêt russe

Mais ce prêt était devenu au fil des ans l'angle d'attaque préféré des adversaires du RN et le talon d'Achille des lepénistes. Lors du débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2022, deux mois après l'invasion de l'Ukraine, le président Emmanuel Macron avait ainsi estimé que Marine Le Pen parlait "à (son) banquier quand elle parle de la Russie".

En mai dernier, la cheffe des députés d'extrême droite et ex-présidente du parti avait été interrogée à l'Assemblée nationale par la commission chargée d'enquêter sur les ingérences étrangères à propos de son prêt russe. À la question de savoir si la négociation de cet emprunt avait engendré des contreparties politiques, elle avait répondu : "Cela voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait une signature que l'on a avec Vladimir Poutine."