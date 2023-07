TikTok nocif pour les adolescents ? "Un vrai problème de santé publique", alertent les sénateurs

La mission remarque que l'application a tendance à amplifier les difficultés psychologiques de personnes déjà vulnérables. Ces dernières "se voient proposer davantage de contenus dangereux", peut-on lire dans le rapport. "Non seulement l'application capte fortement l'attention, conduisant ses utilisateurs à y passer de longs moments, mais ce temps passé serait dangereux pour les personnes les plus vulnérables", ajoute-t-il. Il cite une étude menée par le Center for countering digital hate publiée en 2022 qui a montré qu'au bout de 2,6 minutes en moyenne, TikTok recommandait à un profil portant une attention marquée aux contenus liés à l'image de soi et aux enjeux de santé mentale, des vidéos sur le suicide. Au bout de 8 minutes apparaissent sur son fil personnel des contenus sur les troubles alimentaires. "Par rapport à un profil standard, les profils se voyaient proposer 12 fois plus de vidéos liées au suicide", constatent les sénateurs.