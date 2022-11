"Retour d'Adrien Quatennens impossible" : des appels à la démission après les déclarations choc de son ex-compagne

Un nouveau choc pour la Nupes, et en particulier pour La France insoumise, où certains imaginaient Adrien Quatennens de retour sur les bancs du Palais Bourbon dans les prochains jours. Les déclarations de l'ex-compagne du député auprès de l'AFP, ce mercredi 23 novembre, ont fait l'effet d'une bombe à l'Assemblée nationale. Céline Quatennens, qui avait déposé une main courante, puis une plainte, pour dénoncer des violences de la part de son conjoint dans le cadre de leur séparation, assure aujourd'hui que l'ancien lieutenant de Jean-Luc Mélenchon lui avait infligé des "violences physiques et morales" durant "plusieurs années".

Parmi les premiers à réagir à ces nouvelles révélations, le patron du groupe socialiste, Olivier Faure. "J’ai pris connaissance du communiqué de Céline Quatennens", a-t-il déclaré sur Twitter. "Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et la croyons. Notre responsabilité est d’en conclure que le retour d’Adrien Quatennens sur nos bancs est désormais impossible." "Il n'a plus sa place à l'Assemblée, il n'a plus sa place à la Nupes", a abondé, auprès de LCI, le député socialiste du Calvados Arthur Delaporte, le premier à demander officiellement sa démission.