Le retour prochain d'Adrien Quatennens à l'Assemblée repoussé ?

Des pépins de santé qui laisseront encore un peu de répit aux insoumis, divisés sur le retour de leur ancien coordinateur. Certains cadres du mouvement comme Clémentine Autain ont déjà fait part de leur malaise à le voir revenir, notamment après ses interviews décriées dans plusieurs médias pour se défendre et minimiser les faits pour lesquels il a été condamné. Selon la députée de Seine-Saint-Denis, "le groupe va forcément être amené à rediscuter vu l'onde de choc qu'il a suscitée".

Le malaise est également palpable chez les militants. Le 26 décembre, un millier d'insoumis et membres de la Nupes signaient une tribune dans Le Monde pour dénoncer la décision du mouvement de n'exclure que temporairement de son groupe parlementaire le député. Depuis le verdict du procès et la décision de LFI, la colère s'organise dans les rangs insoumis et les communiqués de groupes d'actions pleuvent sur les réseaux sociaux, pour dire leur refus de voir Adrien Quatennens retourner à l'Assemblée et dénoncer le fonctionnement du mouvement.