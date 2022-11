Le RN veut à son tour inscrire l'IVG dans la Constitution, mais pour des raisons différentes

Le RN estime que les propositions formulées par ses adversaires pourraient entraîner de nouvelles modifications de la loi encadrant l'IVG, et notamment allonger les délais d'intervention. Dans un communiqué envoyé ce mardi, Marine Le Pen confirme d'ailleurs que "bien qu'opposée à l'allongement du délai pour recourir à une IVG à 14 semaines, tel que voté il y a quelques mois, [elle] considère qu'il faut préserver l'équilibre actuel et non graver dans notre texte suprême une disposition qui aboutirait à une augmentation, voire à une disparition des délais et qui pourrait également remettre en cause la clause de conscience existant pour le personnel médical".

Selon elle, "il apparaît tout à fait décalé d'ouvrir un débat qui, s'il existe aux États-Unis, n'existe pas en France, aucune force politique n'envisageant de remettre en cause l'accès à l'IVG".

Le groupe Les Républicains est sur un positionnement proche de celui du RN. Lundi soir sur LCI, les députés Eric Ciotti et Aurélien Pradié, candidats à la présidence du parti, ont plaidé pour une constitutionnalisation de la loi Veil. "Je suis favorable à ce que nous inscrivions les principes de la loi Veil dans la Constitution", a dit le député du Lot. "Nous n'avons aucun inconvénient à inscrire les principes de la loi Veil dans la Constitution, c'est notre héritage politique", a-t-il ajouté. "Je pense que dans ce débat, il faut qu'on revendique la loi Veil", a abondé l'élu des Alpes-Maritimes.