Le suppléant d'un député RN affiche son soutien à la Russie : un "abruti" qui "sera viré", lance Louis Aliot

La justice s'est saisie de l'affaire, avec l'ouverture d'une enquête pour provocation à la haine ou à la violence est ouverte. Pour autant, le caractère injurieux des faits et/ou des mots qui se sont tenus n'est pour l'heure pas établi. Une prudence partagée par le député Serge Muller, qui n'a pas voulu accabler son suppléant. "Je ne partage pas sa position. C'est assez maladroit de sa part dans un moment aussi solennel pour les Ukrainiens", a-t-il réagi, tout est estimant que l'on peut "tous commettre une erreur". L'élu n'était, assure-t-il, pas au courant que Lucas Broucq serait présent lors de cet événement. "Je condamne, je ne soutiens pas, mais il reste malgré tout le jeune homme plein d'envies, d'idées pour notre mouvement", a-t-il insisté.

Cette réaction s'avère beaucoup plus modérée que celle de Louis Aliot, le maire RN de Perpignan. Candidat à la présidence du parti, il a réagi sur BFMTV et condamné très fermement ces actes. "C'est un exemple de débilité politique et il sera de toute façon traduit devant nos instances disciplinaires et viré du Rassemblement national", a lancé l'élu, qualifiant le suppléant "d'abruti".