"Le VIH ne sera plus un critère de discrimination" : les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'armée

"Avoir le VIH ne sera plus un critère de discrimination par principe", a assuré Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a révélé ce lundi 8 mai sur France 2 que le gouvernement, sur proposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avait pris un arrêté permettant aux personnes séropositives d'intégrer l'armée. Il s'appliquera à la "gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille, et l'ensemble des forces armées" et "sera publié dans les jours qui viendront".