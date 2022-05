Législatives 2022 : le candidat Aymeric Caron défend-il un "permis de voter" ?

Dans ce court extrait de 30 secondes, l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine lui demande : "Vous voulez instaurer un permis de voter. Le citoyen inculte et irresponsable n’aura plus voix au chapitre. C’est une drôle de démocratie ça, quand même ? Qui décide qui est assez cultivé pour avoir le droit de voter ?" Et Aymeric Caron de répondre : "La société. Exactement comme notre société décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat, nous avons nous-mêmes créé des instances avec des sages pour ensuite donner des diplômes aux uns et aux autres. De la même manière que c’est la société qui décide de qui peut conduire une voiture".

Plusieurs personnalités, du président des Patriotes Florian Phillipot à la députée LaREM Laëtitia Romeiro Dias, ont partagé cet extrait, en arguant qu’Aymeric Caron se montre favorable à ce que l’on accorde le droit de vote à certains citoyens, et pas à d’autres.

Nous avons retrouvé sur Youtube le passage complet d’Aymeric Caron, d’où provient cet extrait. Celui-ci date en réalité du 21 novembre 2017. Ce jour-là, le journaliste et écrivain était invité de l’émission de France 5 dans le cadre de la promotion de son nouveau livre, Utopia 21. Dans cet entretien d’une vingtaine de minutes, il revenait donc sur le contenu de son livre, qu’il présente comme la continuation de l’œuvre du philosophe Thomas More, Utopia. En substance, il y formulait alors des "propositions utopiques", figurant dans une deuxième partie et destinées à redonner envie aux citoyens de s’investir dans la vie démocratique.